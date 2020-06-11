Son dakika haberleri | Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu Son dakika güncel haberi: Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutulduSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koronavirüs vaka sayılarında kısmi artış olduğu açıklamasının ardından, Diyarbakır'da insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde maske takma zorunluluğuna uyulduğu,...

Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koronavirüs vaka sayılarında kısmi artış olduğu açıklamasının ardından, Diyarbakır'da insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde maske takma zorunluluğuna uyulduğu, sosyal mesafeye ise dikkat edilmediği görüldü. Ailelerin yanında olmaları koşuluyla sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar ise süs havuzlarında yüzdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koronavirüs vaka sayılarında nişan, düğün ve benzeri etkinliklerle kısmi bir artış olduğunu açıkladı. Diyarbakır'da da son 1 haftada 300 kişinin hastalığa yakalanmasının ardından, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle kentte oluşan rehavetin vaka sayılarının artışına neden olduğu belirtilirken, kentin işlek noktalarında maske kuralına büyük oranda uyulduğu ancak ara sokaklarda ve parklarda çoğunlukla uyulmadığı görüldü.

Vaka sayısındaki artış tedirginliğe yol açarken, insan sirkülasyonun yoğun olduğu pazar ve benzeri yerlerde denetimler sıklaştırıldı ancak sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlemlendi. Sokağa çıkma kısıtlamaları, aileleri yanlarında olmaları koşuluyla kaldırılan çocuklar da, ebeveynleri yanları olmadığı halde, yüzmelerinin yasak olduğu parklardaki süs havuzlarına gelerek, suya girmelerine izin vermeyen özel güvenlik görevlilerinin bölgeden ayrılmasını bekliyor.

'GENÇLER MASKE TAKMIYOR'

Koşuyolu Parkı'nda yeğeniyle birlikte sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak oturan emekli öğretmen Ahmet Karakoç, "Diyarbakır sıcak. Parklar serin olduğu buraya geldik. Diyarbakır'da alınan tedbirlere karşı duyarsızlık vardı. İnsanlar çok fazla maske takmıyordu. Ama son birkaç gün içerisinde vakaların artması ve valilik de maske kuralını getirmesiyle insanlar maske takıyor. Bugün çok gözlemledim. Takmayanlar da gençler oluyor genellikle" dedi.

Maske kuralına dikkat edilmediğini anlatan Haydar Karakoç da, "İnsanların maske takmadıklarını görüyorum. Önlem almıyorlar. Amcamla sosyal mesafeye uygun oturuyoruz. Biz hiçbir yere elimizi sürmüyoruz. Dokunmuyoruz. Eve gidince elimizi yıkıyoruz. Üzerimizi değiştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA