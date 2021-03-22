Son dakika haberleri | Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de caddelerde yoğunluk

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 142,95'den 196,07'ye yükselirken, yeni haftanın ilk gününde kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluştu.

KAYSERİ'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 142,95'den 196,07'ye yükselirken, yeni haftanın ilk gününde kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluştu.

Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 142,95'den 196,07'ye yükseldi. Vaka sayısının her geçen gün arttığı kentte haftanın ilk günü yoğunluk yaşandı. Şehrin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanında, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Bunun üzerine polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri, meydanda vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ