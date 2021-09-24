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Son dakika haberleri... Vaka sayıları Trakya illerinde yükseldi

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Vaka sayıları Trakya illerinde yükseldi

Son dakika haberine göre Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 61,56 iken söz konusu tarihlerde 82,40'a yükseldi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, geçen ay ortalarında başlayan vaka sayılarındaki düşüş seyri bu hafta ise yükselişe geçti.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 1. sırada yer alan Kırklareli'nde de vakalar yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta Kırklareli'nde 57,50 iken son verilerde 82,10 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 114,70'ten 142,54'e yükseldi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Kırklareli 1'inci, Edirne 7'nci sırada yer alıyor.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

17-23 Temmuz24-30 Temmuz31 Temmuz - 6 Ağustos7-13 Ağustos14-20 Ağustos21- 27 Ağustos4-10 Eylül11-17 Eylül
Edirne63,47159,65191,5174,0666,4665,9761,5682,40
Kırklareli49,4994,54119,7756,1253,9151,7057,5082,10
Tekirdağ27,2567,9093,9684,8280,8585,75114,70142,54

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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