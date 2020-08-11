Son dakika haberleri... Uzmanından yaz aylarında sıvı tüketiminin bilinçli yapılması uyarısı
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Son dakika haberleri... Uzmanından yaz aylarında sıvı tüketiminin bilinçli yapılması uyarısı

Son dakika sağlık haberi: Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, diyabetli çocuklarda yaz döneminde sıvı tüketiminin bilinçli yapılmasını söyledi.

Son dakika haberleri... Uzmanından yaz aylarında sıvı tüketiminin bilinçli yapılması uyarısı
11.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:52

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, diyabetli çocuklarda yaz döneminde sıvı tüketiminin bilinçli yapılmasını söyledi.

Arslanoğlu, yaptığı açıklamada, diyabetli çocuklarda, yaz aylarının metabolik yönden daha avantajlı bir mevsim olduğunu belirtti.

Yaz aylarında çocukların daha rahat bir sosyal hayatın içine girdiğinin altını çizen Arslanoğlu, "Artan egzersiz olanağı, güneşten alınan D vitamini, ders stresinin azalması gibi nedenlerle şekerler daha düşük seyreder. Ancak diyabet yönetimi konusunda iyi eğitim almamış ailelerde hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğü sorunu ile karşılaşıyoruz. Bu tablo bazen bilinç kaybına kadar varabiliyor. Bunun önlemi şeker kontrollerini aksatmadan gerektiğinde insülin dozlarını düşürmektir. Tabii yazın görülebilen enterovirüs gibi enfeksiyonlar da diyabetli çocuklarda tam tersine şeker yükselmesi ve keton birikmesine yol açabilir." diye konuştu.

"Sıvı tüketimi bilinçli olmalı"

Yaz döneminde sıvı kaybı, beslenme ve uyku düzenindeki değişikliklerin diyabet hastası çocuklara etkisini anlatan Prof. Dr. Arslanoğlu, şunları kaydetti:

"İyi kontrollü bir diyabetlinin bile kan şekeri ortalamaları normalden yüksektir, bu da sıcak hava, terleme ile bir araya gelince kan basıncı düşmesi, dolaşım bozukluğu, hatta kanın koyulaşması nedeniyle pıhtı sorunlarına bile yol açabilir. Bu nedenle düzenli sıvı alımı önemlidir. Sıvı tüketimi bilinçli olmalı. Ilık ve az hareketli bir günde alınan miktarla sıcak ve çok hareketli bir günde alınan arasında büyük farklar olmalı. Ayrıca sıvı alımı arttıkça bunun sadece su değil, tuzlu ayran, soda, karbonatlı su, potasyum için bol sulu meyvelerden de karşılanması gerekir."

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Kaynak: AA

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