Son dakika haberleri | Uzmanından "Fıtıklar sadece ameliyatla tedavi edilebilir" uyarısı

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, kasık fıtıklarının çoğunlukla erkeklerde görülmekle beraber çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebildiğini belirterek, "Fıtıklar sadece ameliyatla tedavi edilebilir." dedi.

Medicana'dan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Sazdar, kasık fıtıkları hakkında bilgi verdi.

Sazdar, kasıkta şişlik ve ağrı şikayetine genellikle halk arasında kasık fıtığı denildiğini hatırlatarak, "Bu şikayetler, tıpta ise inguinal herni belirtisidir. Bu durum, sadece bir yapısal bozukluk olmakla kalmamakta, birtakım problemlere, hatta acil durumlara sebebiyet verebilmektedir. En basit problem ağrı ve şişliktir. Ancak çocukluk çağında kasık fıtığı yanında kordon kisti belirtisi olabilir. Ancak bazen erkeklerde barsaklar yumurta kesesine kadar inebilir ki buna skrotal herni denir. Erişkinde eğer sadece yumurtalıklarda şişlik olursa buna hidrosel denilmektedir. Ancak kasıkta şişlik ve ağrı genellikle barsakların fıtık kanalına girmesiyle oluşur ve ağrılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir"

Kasık fıtıklarının, çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebildiğini kaydeden Op. Dr. Sazdar, şöyle devam etti:

"Erkeklerde daha sık olarak ortaya çıkmakla birlikte kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir. Kasık fıtıkları, doğuştan olabilmekle birlikte ağır kaldırma, kabızlık, öksürük gibi ıkınmakla seyreden kronik rahatsızlıklarda da ortaya çıkabilmektedir. 50'li yaşlardan sonra erkeklerde kasık fıtığının en büyük sebeplerinden birisi prostat büyümesi, tıbbi adıyla prostat hipertrofisidir. Zor idrar yapmakla karakterize olan prostat büyümesi, sürekli ıkınma ile fıtık oluşumuna sebebiyet vermektedir. Eğer prostat hipertrofisi var ise önce prostat hastalığının tedavisi, sonra fıtık ameliyatı tavsiye edilmektedir. Fıtıklar, sadece ameliyatla tedavi edilebilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu