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Son dakika haberleri... Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Kırlak - Güncel
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Son dakika haberleri... Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma

Bir son dakika haberine göre ORDU'nun Altınordu ilçesinde sokak köpeğinin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipteki bir polis memuru, üzerlerine doğru koşarak gelen köpeğe ateş edip öldürdü.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde sokak köpeğinin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipteki bir polis memuru, üzerlerine doğru koşarak gelen köpeğe ateş edip öldürdü. Köpeği vuran polis hakkında 'hayvana zarar verme', köpeğin sahibi hakkında ise 'hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma' suçundan savcılık soruşturması başlatıldı. Olay anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak köpeğinin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine polis ekipleri mahalleye gitti. Ekipler köpeğin, mahallede başka bir köpekle kavga ettiğini gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber veren polisler, daha sonra çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polisler, köpeğin sahibi Mihriban Yalçın ile de telefonla iletişime geçti. Çalıştığı için gelemeyeceğini belirten Yalçın, köpeği alması için babasını bölgeye gönderdi. Yalçın'ın babasının evlerinin bahçesine götürmeye çalıştığı köpek, bir anda yol kenarında bekleyen polislerin üzerine doğru koştu. Bu sırada bir polis memuru, beylik tabancasıyla köpeğe tek el ateş etti. Köpek, başına isabet eden mermiyle öldü..

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Köpeğin sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tarafların ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığı polis hakkında 'hayvana zarar verme', köpeğin sahibi Mihriban Yalçın hakkında da 'hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma' suçundan soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Köpeğin vurulma anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, köpeğin hızla üzerine koştuğu, polisin yaklaşık 2 metre yakından ateş ettiği görülüyor.


Son dakika haberleri... Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma

Son dakika haberleri... Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma

Son dakika haberleri... Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

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