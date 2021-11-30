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Son dakika haberleri: Üzerine metal kiriş düşen işçi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Üzerine metal kiriş düşen işçi öldü

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan İşçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıseki Organize Sanayi Bölgesinde demir çelik üretimi yapan bir fabrikada çalışan Mehmet Sapan (36) çelik imalat atölyesinde çalıştığı sırada üzerine düşen metal kirişin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Son dakika haberleri: Üzerine metal kiriş düşen işçi öldü

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