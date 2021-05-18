Son dakika haberleri: Üzerine mermer blok düşen işçi öldü
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Son dakika haberleri: Üzerine mermer blok düşen işçi öldü

Son dakika haberleri: Üzerine mermer blok düşen işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'nin Çal ilçesinde mermer ocağında çalışarken, üzerine mermer blok düşen işçi Sezai Ünlü (40), yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde mermer ocağında çalışarken, üzerine mermer blok düşen işçi Sezai Ünlü (40), yaşamını yitirdi.

Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Evli, iki çocuk babası Sezai Ünlü, çalıştığı mermer ocağında kesip, taşımak istediği mermer bloğun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye tarafından mermer blokun altından çıkarılan Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Ünlü'nün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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