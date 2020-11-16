Son dakika haberleri! Uzaklaştırma kararı bulunan eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanığa 16 yıl 9 ay hapis

Son dakika haberler: Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanık 16 yıl 9 ay hapis cezası çarptırıldı.

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanık 16 yıl 9 ay hapis cezası çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Okan T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müşteki A.T. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Eşini eşarpla boğmaya, boğazından da bıçaklayarak öldürmeye çalıştığı ve eşinin yanında bulunan kızı A.T'yi de bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, esasa ilişkin savunmasında, olay günü tesadüfen eşi ve kızı A.T'yi alışveriş için girdiği bir mağazada gördüğünü öne sürdü.

Eşini ve çocuklarını çok sevdiğini, olayın kazara yaşandığını iddia eden sanık, "Eşimi bilerek bıçaklamadım, kazara oldu. Hırsımdan, evine dönsün diye boğazını eşarpla sıktım. Kızım biber gazı sıkınca, elinden aldım ve sıktım. Eşimi öldürme kastım yoktu. Öyle bir niyetim olsa yanımdaki bıçakla öldürürdüm. Kızımı da bilerek yaralamadım. Pişmanım, tahliye ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Müşteki eş A.T. ise boşanma davaları devam eden sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, eşinin "ya benimsin ya toprağın" diye sürekli tehdit ettiğini, korktuğu için yıllarca kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Duruşmada 2 tanığın dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından olay teşebbüs aşamasında kaldığı için cezayı 16 yıla indirdi. Heyet, kızına yönelik "kasten yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

"Yeni bir hayat kurmaya çalışacağım"

Duruşmanın ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan müşteki A.T, daha fazla ceza verilmesini isteyerek, "Tutuklu yargılandığı için rahatım. 16 yıl 9 ay verdiler. Bu süre içerisinde ben de yeni bir hayat kurmaya çalışacağım, 3 çocuğumla. Olayın şoku hala üzerimizde, hala korkuyoruz, hala tedirginiz." dedi.

Müşteki avukatı Özge Küçükyazı ise sanık hala tutuklu olduğu için mahkemenin verdiği kararı olumlu bulduklarını dile getirdi.

Müvekkilinin kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışacağını kaydeden Küçükyazı, şunları söyledi:

"Mahkeme olayın 'tasarlayarak' olmadığını düşünüyor. Bizim bu konuda itirazımız olacak. Biz bundan sonraki süreçte davanın müvekkilim aleyhine bozulmamasını istiyoruz. Çünkü müvekkilim gerçekten 'ne zaman öleceğim' korkusuyla yaşıyor. Bu korkuyu en azından üzerinden atmasını istiyoruz. Sanık duruşmada hiçbir pişmanlık göstergesinde bulunmadı, 'kaza ile yaptım' dedi. Halbuki biber gazı sıkıyor, boğazını 2 defa kesiyor. O yetmiyor, elinden bıçağı düşürünce eşarpla boğmaya çalışıyor. Böyle bir eylemde mahkemenin kararını yine de olumlu buluyoruz."

Sanığın, eşini öldürmeye teşebbüs ettiği olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya