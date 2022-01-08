MARDİN (İHA) - Ailesi mahsur kaldı sandı, gerçek ekipler eve girince ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'de uyuya kalan gencin mahsur kaldığını düşünen ailesi itfaiye çağırdı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından uyandırılan genç ekipleri görünce şaşkına uğradı.

Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının evde mahsur kaldığını düşündüğü Suriye uyruklu Yusuf Hassouni evde uyuya kaldı. Ablası gencin evde başına bir şey geldiğini düşünerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Evin balkonuna merdiven dayayarak eve giren itfaiye ve polis ekipleri, Hassouni'yi uyurken buldu. Birkaç defa seslendikten sonra uyanan genç, itfaiye ekiplerine karşısında görünce şaşkına uğradı. Uyandırılan genç itfaiye ve polis ekipleri tarafından ablasının onu aşağıda beklediği söylenerek evden çıkarıldı. Yaşanan olay herkes tarafından tebessümle karşılandı.