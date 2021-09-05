UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ESKİ POLİS TUTUKLANDI
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UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ESKİ POLİS TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, jandarmanın, 2 kilogram metamfetaminle yakaladığı Aziz Koyun (60), tutuklandı.

DENİZLİ'de, jandarmanın, 2 kilogram metamfetaminle yakaladığı Aziz Koyun (60), tutuklandı. Koyun'un eski polis memuru olduğu ve bir süre önce mesleği bıraktığı öğrenildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, polis memurluğundan ayrılan Aziz Koyun'un uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma, Koyun'u suçüstü yakalamak için 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Koyun'un dün İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirdiğini belirleyen jandarma, operasyon düzenledi. Koyun, operasyonda, üzerinde 2 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesiyle yakalandı. Gözaltına alınan Koyun, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ESKİ POLİS TUTUKLANDI
UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ESKİ POLİS TUTUKLANDI
UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ESKİ POLİS TUTUKLANDI
UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ESKİ POLİS TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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