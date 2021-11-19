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Son dakika haberleri! Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Son dakika haberler... SAMSUN (İHA) – Samsun'da merkez ile Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da merkez ile Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım Salı günü sokak satıcılarına yönelik Samsun il merkezi ile Çarşamba ve Terme ilçelerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 183,72 gram esrar maddesi, 90,13 gram metamfetamin maddesi, 2,08 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 1 adet kenevir bitkisi, 2 adet esrarlı sigara, 10 kapsül sentetik ecza, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 33 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Son dakika haberleri! Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Son dakika haberleri! Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede

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