Son dakika haberleri: Uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri: Uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirmekten gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: Uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
20.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:58

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirmekten gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen A.P.'nin yanındaki şahıslarla birlikte İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı. Narkotik polisi, 2 gün önce operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarda A.P. ile birlikte H.G., F.Y., M.P. ve O.K. isimli şahıslar İstanbul dönüşünde Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların içinde bulundukları araçta yapılan aramada 986 gram bonzai, 127 gram metamfetamin maddesi ve 15,01 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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