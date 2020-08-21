Son dakika haberleri... Uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı.
21.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:54
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında iş yeri ve üst aramasında 3 gram esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrasında 3 şüpheli gözaltına alınırken adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA