Son dakika haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde G.T.'nin içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 92,79 gram metamfetamin maddesi ve 13 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title