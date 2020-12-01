Son dakika haberleri | Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

01.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:49
Son dakika haberleri | Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Söz konusu şahıs hapları K.Ö.'den aldığını ileri dürdü. K.Ö. de narkotik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alan K.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Ö., mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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