Son dakika haberleri | Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı Son dakika haberleri... Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G. isimli şahsın olduğu araçtan 35,12 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan E.G., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA