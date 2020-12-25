Son dakika haberleri | Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye hapis cezası
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye hapis cezası

25.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:35
Son dakika haberleri | Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye hapis cezası

Son dakika habere göre Samsun'da haklarında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan 2 ayrı kişi yargılandıkları mahkemece hapis ve para cezasına çarptırıldılar.

Samsun'da haklarında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan 2 ayrı kişi yargılandıkları mahkemece hapis ve para cezasına çarptırıldılar.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında dava açılan Ali Ç.'nin yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan A.Ç., 8 yıl hapis, 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Aynı mahkemede görülen bir başka uyuşturucu devasında ise yine tutuksuz olarak yargılanan Cengiz F. 5 yıl hapis, 10 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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