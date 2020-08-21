Son dakika haberleri: Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ekipleri çarparak durdurdu
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ekipleri çarparak durdurdu

Son dakika haberi... Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ekipleri çarparak durdurdu Polis dur ihtarına uymayan araçtaki 2 şahsı gözaltına aldı Düzce'de uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen ve dur ihtarına uymayan otomobili polis ekipleri kovalamaca sırasında ekip aracı ile çarparak durdurdu.

21.08.2020 20:10 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:14

Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ekipleri çarparak durdurdu

Polis dur ihtarına uymayan araçtaki 2 şahsı gözaltına aldı

DÜZCE - Düzce'de uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen ve dur ihtarına uymayan otomobili polis ekipleri kovalamaca sırasında ekip aracı ile çarparak durdurdu. Polis ekipleri, canlarını tehlikeye atarak durdurdukları araçtaki 2 şahsı gözaltına aldı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı yönünde ihbar aldıkları bir otomobili takibe aldı. Takip sıraasında polis ekipleri, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda Ekrem E.'nin kullandığı 81 AAY 811 aracı durdurmak istedi. İçinde 2 kişi bulunan araç ise polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 2 şahsın içinde bulunduğu otomobil polisleri peşine takarak hızla ilerledi. Kovalamacada polis ekipleri, Metek TOKİ ışıklı kavşak mevkinde ekip otosu ile otomobile çarparak durdurdu. Canlarını tehlikeye atarak şüpheli otomobili durduran polis ekipleri, araç içindeki 2 şahsı gözaltına aldı.

Trafik ekiplerinin tuttuğu kaza raporunun ardından şüpheli şahıslar ve kullandıkları otomobil, polis nezaretinde detaylı inceleme için Düzce Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

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Son dakika haberleri: Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ekipleri çarparak durdurdu

Kaynak: İHA

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