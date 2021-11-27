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Son dakika haberleri! Uyuşturucu tacirinin üzerinden polis rozeti çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Uyuşturucu tacirinin üzerinden polis rozeti çıktı

Son dakika habere göre Burdur'da polis ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda üst araması yapılan bir kişide polis rozeti bulundu.

BURDUR (İHA) - Burdur'da polis ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda üst araması yapılan bir kişide polis rozeti bulundu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerin yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon

sırasında şüpheli şahısların pencereden bir poşeti dışarıya atması polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Kontrol edilen poşet içerisinde 83 gram kubar esrar, evde yapılan aramalara ise farklı miktarlarda metamfetamin, kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanımından kullanılan malzemeler ele geçirildi evde bulunan İ.Ö., H.Y., M.Y., E.A., N.T. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K'nın yapılan üst aramasında ise polis rozeti bulundu. - BURDUR

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