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Son dakika haberi: Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

AKSARAY (İHA) - - Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, beldede Abdullah G. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Şahsın Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesindeki müstakil evini belirleyen jandarma ekipleri hem evi hem de şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca gerçekleştirilen takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda Abdullah G. yakalanarak gözaltına alınırken, evde jandarma ve jandarma narkotik köpeği Kaput'un yaptığı aramalarda 320 gram toz esrar, 145 gram kubar esrar ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri

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