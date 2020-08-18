Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
18.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:51
Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Y.N, Y.N. ve Ö.D'nin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda, 3 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu ve 100 tablet ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA