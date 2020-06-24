Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

24.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:14

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptığı aramada 1 kilogram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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