Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Hayriye mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespiti ile 2'si uyuşturucu madde kullanıcısı olmak üzere 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 11,19 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalana şüphelilerden H.F. hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yakalanan diğer 2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı