Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

22.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:37
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Hayriye mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespiti ile 2'si uyuşturucu madde kullanıcısı olmak üzere 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 11,19 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalana şüphelilerden H.F. hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yakalanan diğer 2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Şevval Sam Binnur Kaya Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Mustafa Cengiz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:39:58. #1.16#
title