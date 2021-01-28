Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest
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Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest

28.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:52
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest

Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde narkotik dedektör köpeği "Hera" ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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