Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 9 a yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 9 a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 9 a yükseldi

Son dakika haberi: Nevşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen ve şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği uyuşturucu operasyonunda tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen ve şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği uyuşturucu operasyonunda tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Geçtiğimiz 10 Kasım'da Balıkesir'de uyuşturucu tacirleri ile girilen çatışmada şehit düşen polis Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyonda, ilk olarak 7 kişi tutuklandı. Operasyonu genişleten polis ekipleri bu gün de 2 şahsı daha göz altına aldı. 2 adet ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Tutuklu veya Hükümlünün kaçması' suçlarından toplamda 3 ayrı suçtan yakalama kararı ile aranan yabancı uyruklu H.O. ve tutuklanan şahıslar ile birlikte hareket eden ve suçlarına ortak olan G.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şehit polis memuru Abdülkadir Güngör operasyonunda toplam tutuklu sayısı 9'a yükseldi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 9 a yükseldi

Emekli polis, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini tabancayla öldürdü

Emekli polis, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini tabancayla öldürdü

 Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı

Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı

 Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title