Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Son dakika güncel haberi... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
04.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:38
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu imal ettikleri ve sattıkları" iddiasıyla M.S, C.S, Y.B, V.C.G. ve O.D. gözaltına alındı.
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Kaynak: AA