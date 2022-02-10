Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, 5 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, 5 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 kilogram 452 gram esrar ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title