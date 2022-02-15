Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - Güncel
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Son dakika habere göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 419,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen zanlılar S.Y, Y.D. ve S.K, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.Y. ve Y.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kocaeli, Körfez, Güncel, Haberler

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