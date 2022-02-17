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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde oto teybi içerisinde uyuşturucu yakalanması ile ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oto teybi içerisinde uyuşturucu yakalanması ile ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda, ilçeye bir otomobille uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araç, didik didik arandı. Araçtaki teybi söken ekipler, teyp içerisine gizlenmiş 80 gram metamfetaminle karşılaştı. Araçta bulunan 2 şahıs, narkotik polisince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. tutuklandı, S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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