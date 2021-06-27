Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 178 adet hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 178 adet hap ele geçirildi

Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 178 adet hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 178 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 178 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan koordineli çalışmada Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 134 adet captagon hap, 43 adet ecstasy hap, 1.21 gram skunk maddesi ele geçirdi. Operasyonda E.P. (36) ve M.P., (45) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşi ile tartışan adam tüfekle kendini yaraladı! Olaya şahit olan çocukları gözyaşlarına boğuldu
Eşi ile tartışan adam tüfekle kendini yaraladı! Olaya şahit olan çocukları gözyaşlarına boğuldu
Nişanlısına kaçan kızına sinirlenen kadın, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Nişanlısına kaçan kızına sinirlenen kadın, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu
Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Poyraz Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Demet Akalın Şevval Şahin
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 178 adet hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 16:50:29. #1.16#

title