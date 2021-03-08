Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

08.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:42
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında ikişer paket halinde metamfetamin ve kokain, 725 gr. esrar, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 30'dan fazla fişek ele geçirildi. Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı grup amirliklerince diğer ilçelerde yapılan toplam 58 operasyonda ise 1 kilo 691 gr. metamfetamin, 43 adet a4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 gr. bonzai, 15,91 gr. eroin, 13,79 gr. kokain, 16 kök kenevir bitkisi, 9,17 gr. skunk, 1 adet ekstasy, 4 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet hassas terazi, suçtan elde edilen 100 dolar ve 3.095 TL para ve kenevir yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 15 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, 57 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 3 şahsa uyuşturucu maddelerin murakabesi uçundan işlem yapılırken 5 şahıs tutuklandı, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. bir şahsın ise gözaltında olduğu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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