Son dakika haberleri! Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, 'yağma'dan tutuklandı
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Son dakika haberleri! Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, 'yağma'dan tutuklandı

12.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:48
Son dakika haberleri! Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, 'yağma'dan tutuklandı

Son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.G. hakkında 'yağma' suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.G. hakkında 'yağma' suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ö.G., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde Ş.V. ve Ö.G.'yi yakaladı. Şüphelilerden Ş.V.'nin uyuşturucu sattığı, Ö.G.'nin ise kullanıcı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1,34 gram metamfetamin, 0,02 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden Ş.V., uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

11 YILLIK KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

'Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak' suçundan gözaltına alınan Ö.G.'nin hakkında ise yağma suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası olduğu anlaşıldı. Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri! Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, 'yağma'dan tutuklandı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, 'yağma'dan tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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