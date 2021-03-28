Son dakika haberleri... Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete gecen ekipler, 26 Mart'ta olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için de harekete geçti.

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakaladı.

Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş