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Son dakika haberleri: Uyuşturucu kaynaklı ölümlerde geçen yıla göre yüzde 26'lık azalış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Uyuşturucu kaynaklı ölümlerde geçen yıla göre yüzde 26'lık azalış

Son dakika haber... Adli tıp verilerine göre uyuşturucu kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı, 2021 yılının 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 oldu.

Adli tıp verilerine göre uyuşturucu kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı, 2021 yılının 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 oldu.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, hayata geçirilen uygulamalar ve aileler yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sonuç vermeye başladı. Adli tıp verilerine göre uyuşturucu kaynaklı olarak 2017 yılında 941 kişi hayatını kaybederken, bu konuda atılan adımlarla hayatını kaybedenlerin sayısı 2018 yılından itibaren düşüşe geçti. Uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı 2018 yılında 657 olurken, bu sayı 2019'da 342'ye, 2020'de 314'e geriledi.

Düşüş 2021 yılında da devam etti

Uyuşturucuya bağlı ölümlerdeki düşüş 2021 yılında da devam etti. Uyuşturucuya bağlı ölüm sayısı 2021 yılının 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 oldu. Uyuşturucuya bağlı olarak 2020 yılının 8 aylık döneminde 97 kişi hayatını kaybetmişti. - ANKARA

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