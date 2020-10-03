Son dakika haberleri | Uyuşturucu imalatı operasyonundan 1 tutuklama
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu imalatı operasyonundan 1 tutuklama

03.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 20:47
Son dakika haberleri | Uyuşturucu imalatı operasyonundan 1 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir evde ele geçen uyuşturucu imalatıyla ilgili 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir evde ele geçen uyuşturucu imalatıyla ilgili 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek olarak kullandıkları ikamette uyuşturucu madde imalatı yaparak irtibatlı oldukları şahıslara sattıkları bilgisini aldıkları E.Y. ve M. B.'yi takibe aldı. Şüpheli şahısların kullandıkları ikamette yapılan aramada, 68,88 gram metamfetamin maddesi, 304,10 gram metamfetamin maddesi yapımında kullanılan toz hammadde, 1 kilo 991 gram metamfetamin maddesi yapımında kullanılan sıvı madde, 1 adet tüp, 1 adet makas, 2 adet soğutucu sprey tüp, 2 adet tornavida, 1 adet yapıştırıcı tüp, 20 adet sentetik ecza hap, 1 adet tüp pürmüzü, 1 adet tüp vanası, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 5 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler E.Y. ve M. B. "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.Y. ise serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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