UYUMA projesi sayesinde 37 bin 593 ihbara anında müdahale edildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele için hayata geçirilen UYUMA projesini bugüne kadar tam 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara ise güvenlik güçleri anında müdahale etti.

Uyuşturucu ile mücadele sürecine toplumun desteği büyük önem taşımakta. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı toplumun uyuşturucu ile mücadele sürecine katılması, suçun tüm delileri ile ortaya konulması, topyekün güçlü bir mücadele oluşturulması amacıyla 2017 yılından itibaren çok önemli toplumsal projeler hayata geçirdi.

Bu projelerden bir tanesi de UYUMA. Dünyada bir örneği olmayan UYUMA projesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haber leşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan tamamen yerli ve milli bir yazılım.

Uygulama tüm vatandaşlar tarafından akıllı telefonlarına kolayca indirilebilmekte ve kolayca bildirim yapılabilmekte. Uygulama üzerinden bildirim yapan vatandaşların kimlik bilgileri gizli kalmakta ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler ile paylaşılmamakta. UYUMA uygulamasını bugüne kadar 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara anında güvenlik güçlerince müdahale edildi.