Son dakika haberleri... Uygulama noktalarında durdurulan iki araçta uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Uygulama noktalarında durdurulan iki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri... Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa girişindeki uygulama noktalarında durdurulan iki ayrı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haberleri... Uygulama noktalarında durdurulan iki araçta uyuşturucu ele geçirildi
17.08.2020 17:20 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:48

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa girişindeki uygulama noktalarında durdurulan iki ayrı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir araçta 101,19 gram metamfetamin diğer araçta da 269,66 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Uygulama noktasında ele geçirildi

Manisa girişinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 101,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili araçta bulunan 3 şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, 11 Ağustos'ta çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhbar üzerine durduruldu

Yine Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Manisa'ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen bir araç uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 269,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. 15 Ağustos'ta adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Dünya
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Güncel
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Magazin
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı Dünya
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı!
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hacı Bektaş Donald Trump Muharrem İnce Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz Aamir Khan Nihat Doğan Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Uygulama noktalarında durdurulan iki araçta uyuşturucu ele geçirildi - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 18:16:49. #1.15#
title