Son dakika haberleri: Üvey babasını yaraladığı, arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, üvey babasını bıçakla yaraladığı, üvey babasının arkadaşını ise öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, üvey babasını bıçakla yaraladığı, üvey babasının arkadaşını ise öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığın üvey babası Erol E, maktulün kardeşi Dilek A. ve annesi Ayşe Ş. ile sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Hüseyin Ö, savunmasında, olay günü balkondan görüştüğü annesinin kendisine "Bekle Erol seninle konuşacak." demesi üzerine evin önünde beklediğini belirterek, otomobille 3 kişinin geldiğini söyledi.

Erol E'nin araçtan iner inmez kendisine küfür ettiğini savunarak, kendisine zarar verebileceklerini düşünerek üvey babasını bıçaklayıp kaçtığını kaydetti.

Hüseyin Ö, kaçarken kendisini kovaladığını öne sürdüğü maktul Ümit Ş'yi aralarında yaşanan arbedede bıçakladığını anlattı.

Müşteki Ayşe Ş, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Dilek A. da sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini aktardı.

Sanığın üvey babası Erol E. ise uyuşturucu kullandığını iddia ettiği Hüseyin Ö'nün olay günü kendisinden uyuşturucu madde almak için para istediğini ancak kendisinin para vermek istemediğini dile getirdi.

Erol E, sanığın annesinin halen eşi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Evimizde yaşamaz, aramız iyi değildir. Yıllarca babalık yaptım, büyüttüm, uyuşturucuya bulaştı, çekip alamadım. Olay günü Ümit Ş. ile balığa gitmiştim. Eşimle telefonda görüştük, sanığın evin yakınında gezdiğini, tedirgin olduğunu söyledi. Kapıyı açmamasını söyledim. Arkadaşım Erol F'yi arayarak evimin oraya gelmesini istedim. Biz de eve geçtik. Araçtan inince traktör arkasına gizlenen sanık çıktı. 'Hayırdır oğlum, niye beni arıyorsun?' dedim. Bir şey söylemeden beni bıçakladı. Balkondaki eşime 112'yi aramasını söyledim. Bu sırada Ümit, sanığın peşinden koştu, onu da öldürdü."

Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Hüseyin Ö'nün, Ümit Ş'yi bıçakla birden fazla kez darbe vurarak öldürdüğü, Erol E'yi de öldürmek kastıyla yaraladığını belirtti.

Savcı mütalaasında, sanığın maktul Ümit Ş'yi öldürmek suçundan müebbet, Erol E'yi öldürme kastıyla yaralamak suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı erteledi.

Olay

Kandıra ilçesi Çarşı Mahallesi'nde 30 Ekim 2020'de, 19 yaşındaki Hüseyin Ö, üvey babası Erol E'yi bıçakla yaralamış, üvey babasının arkadaşı Ümit Ş'yi de bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince çalıştığı oto yıkamacıda gözaltına alınan Hüseyin Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu