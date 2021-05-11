Son dakika haberleri! Üstlerinde uyuşturucu çıkan 2 şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Üstlerinde uyuşturucu çıkan 2 şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Üstlerinde uyuşturucu çıkan 2 şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda metafetamin isimli uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda metafetamin isimli uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Dinar Şehit Erol Kaplankıran Polis Merkezi Amirliği ekipleri şüphelenerek durdurdukları 2 şahıs üzerinde arama yaptı. Aramada şahısların üstünden 0.33 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak suçundan' işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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