Son dakika haberleri | Usta oyuncu Altan Karındaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Usta oyuncu Altan Karındaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

06.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:00
Son dakika haberleri | Usta oyuncu Altan Karındaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, Muğla'da ileri yaşa bağlı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, Muğla'da ileri yaşa bağlı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 10 yıl Marmaris Belediyesi Huzurevinde kalan ve salgın nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki müstakil bir eve taşınan 92 yaşındaki Karındaş, rahatsızlığı nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

Bu sabah fenalaşan Karındaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son olarak 2019'da kamera karşısına geçti

Sanat yaşamı boyunca birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizilerde rol alan Altan Karındaş, son olarak 2019 yılında kameraların karşısına geçmişti.

Hastalığına rağmen Marmaris Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde çekilen "Ayağa Kalk" isimli kısa filmde oynayan sanatçı, "Ne kadar hasta olursam olayım, ne kadar zorlanırsam zorlanayım bu filmde olmak benim için büyük bir onur. Atatürk demek Türkiye demek. Elbette ayağa kalkacağız." açıklamasında bulunmuştu.

"Neşesiyle, kahkahasıyla içimizden biriydi"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, Altan Karındaş'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, Marmaris'in kendisini asla unutmayacağını kaydetti.

Karındaş'ın bütün Marmaris'in "Altan teyzesi" olduğunu ifade eden Oktay, "Karındaş neşesiyle, kahkahasıyla, bilgi ve birikimiyle içimizden biriydi. Hem huzurevinde kalırken hem de kendi isteğiyle Turunç'a taşındığında hastalığı süresince hep görüştüm, ziyarete gittim. Sürekli olarak bakıcısı ve hemşiresinden bilgi aldım. Bu hastalığı da atlatacağına inanıyordum ama olmadı. Kalbimizde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Oktay, Karındaş'a Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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