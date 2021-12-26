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Son dakika haberleri... Üst geçide çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti

Son dakika haberleri... Üst geçide çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üst geçide çıkan bir şahsı, polis ekipleri ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

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KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üst geçide çıkan bir şahsı, polis ekipleri ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan A.D. üst geçit tırabzanlarına çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda, şahıs bulunduğu yerden indirilerek karakola götürüldü. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Üst geçide çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti

Son dakika haberleri... Üst geçide çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti

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