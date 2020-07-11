Son dakika haberleri: Uslanmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Uslanmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı

Bir son dakika haberine göre Uslanmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı Anaokulu hırsızlığından tutuklandı, tahliye olunca yeniden anaokulu soydu Bursa'da anaokulların korkulu rüyası yakalandı Bursa'da daha öncede 5 anaokulundan hırsızlık yaptığı için 3 yıl tutuklu kalan zanlı, 2 ay önce tutuklu...

11.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:43

Uslanmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı

Anaokulu hırsızlığından tutuklandı, tahliye olunca yeniden anaokulu soydu

Bursa'da anaokulların korkulu rüyası yakalandı

BURSA - Bursa'da daha öncede 5 anaokulundan hırsızlık yaptığı için 3 yıl tutuklu kalan zanlı, 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olduğu gibi 3 anaokulunu daha soydu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, zanlı gözaltına alınıp yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer İlçesinde Kültür Mahallesinde bulunan anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2017 yılında 5 anaokulundan hırsızlık yaptığı için 5 yıl tutuklu kalan S.P., 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye oldu. Şüpheli S.P. beraberinde R.P. ve M.S. isimli şahıslarla birlikte hırsızlık amaçlı geldiği 3 farklı anaokuluna girip burada bulunan bilgisayar ve televizyonları çalarak geldikleri hafif ticari araca yükleyip kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Okula gelen yetkililer hırsızlığı fark edip polis ekiplerine ihbarda bulundu. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri okula giderek güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerinin ardından hırsızların S.P., R.P. ve M.S. olduğunu belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Uslanmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları Ekonomi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü
Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Gelinler için altın işlemeli maske üretildi! Fiyatı, düğün salonunun kirasından fazla
Gelinler için altın işlemeli maske üretildi! Fiyatı, düğün salonunun kirasından fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Reynmen Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Uslanmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 15:04:02. #1.15#
title