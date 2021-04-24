Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Üsküdar ve Kadıköy'de iki ayrı evden elektronik ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı.

Üsküdar ve Kadıköy'de iki ayrı evden elektronik ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlere girişi çıkış anları kameralara yansıdı.

15 Nisan'da Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan daireden dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve ziynet eşyası çalındı. 20 Nisan'da ise Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde bulunan daireden tablet bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, telefon, 2 altın yüzük, 2 altın kolye, ve küpe çalındı. Polis hırsızlıkların gerçekleştiği dairelerin bina girişinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin E.A.(18) ve B.E.(25) olduğu belirlendi. Şüpheliler, 22 Nisan'da Kadıköy Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde yakalandı. Şüphelilerin üstlerinden, 2 tornavida, kurbağacık diye tabir edilen anahtar ve eldiven çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından dün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin, binalara giriş çıkış anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin dikkat çekmemek için ellerinde broşürlerle apartmanlara girmeleri yer alıyor.

Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
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