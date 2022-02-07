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Son dakika haberleri | Üsküdar'daki patlamada yaşanan panik anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Üsküdar'daki patlamada yaşanan panik anları kamerada Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'daki patlamada yaşanan panik anları kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlama nedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

Patlama anında panik kamerada

Patlama sırasında çevredeki vatandaşların panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların patlamanın etkisiyle kaçıştıkları görülüyor.

Son dakika haberleri | Üsküdar'daki patlamada yaşanan panik anları kamerada

Son dakika haberleri | Üsküdar'daki patlamada yaşanan panik anları kamerada

Son dakika haberleri | Üsküdar'daki patlamada yaşanan panik anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - 3. Sayfa

Patlama, Üsküdar, 3. Sayfa, Haber

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