Son dakika haberleri! ÜSKÜDAR'DA SOKAK KEDİSİNE TEKME ATAN KİŞİ KAMERADA
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Son dakika haberleri! ÜSKÜDAR'DA SOKAK KEDİSİNE TEKME ATAN KİŞİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gamze ŞiMŞEK/ İstanbul DHAÜsküdar'da kimliği belirsiz bir kişinin, sokak kedisine tekmeler atarak ölümüne sebep olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gamze ŞiMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da kimliği belirsiz bir kişinin, sokak kedisine tekmeler atarak ölümüne sebep olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.50 sıralarında Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokak kedilerinden birini önce kendine doğru çekti ardından kediyi tutarak tenha bir noktaya götürdü daha sonra ise kediye defalarca tekme attı. İşkenceye maruz kalan kedinin öldüğü öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! ÜSKÜDAR'DA SOKAK KEDİSİNE TEKME ATAN KİŞİ KAMERADA
Son dakika haberleri! ÜSKÜDAR'DA SOKAK KEDİSİNE TEKME ATAN KİŞİ KAMERADA
Son dakika haberleri! ÜSKÜDAR'DA SOKAK KEDİSİNE TEKME ATAN KİŞİ KAMERADA
Son dakika haberleri! ÜSKÜDAR'DA SOKAK KEDİSİNE TEKME ATAN KİŞİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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