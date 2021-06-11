Son dakika haberleri... Üsküdar'da riskli yapı alanında kentsel dönüşüm projesi başlatıldı
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Son dakika haberleri... Üsküdar'da riskli yapı alanında kentsel dönüşüm projesi başlatıldı

Son dakika haberleri... Üsküdar'da riskli yapı alanında kentsel dönüşüm projesi başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Üsküdar'da Bakanlar Kurulu tarafından riskli yapı alanı olarak kabul edilen bölgede kentsel dönüşüm projesi kapsamında binaların yıkımına başlandı.

Üsküdar'da Bakanlar Kurulu tarafından riskli yapı alanı olarak kabul edilen bölgede kentsel dönüşüm projesi kapsamında binaların yıkımına başlandı. Yüzde 100 mutabakatla başlatılan proje, kentsel dönüşüm projeleri arasında bir ilki teşkil etti.

Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından riskli yapı alanı olarak kabul edilen bölgede yüzde 100 mutabakat sağlanarak oy birliği ile kentsel dönüşüme evet denildi. Kentsel dönüşümün başlatılması için yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmasının ilk etabı için düzenlenen programa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, "Burhaniye Mahallemizde toplamda 18 bin metrekare bir parselde hissedarlar yüzde 100 mutabakat sağladılar. Oy birliği ile kentsel dönüşüme evet dediler. Toplamda 148 bağımsız ev var burada. Tamamı yıkılarak yeni projede 226 dairelik bir muhteşem kentsel dönüşüm projesidir. Buradaki hissedarların tamamını tebrik ediyorum. Oy birliğini yakalamak bir başarıdır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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