Son dakika haberleri! Üsküdar'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılması protesto edildi
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Son dakika haberleri! Üsküdar'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılması protesto edildi

Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Üsküdar'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılması protesto edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Üsküdar'da park ettiği motosikletine doğru yürüyen kuryeye çarparak hayatını kaybetmesine neden olan araç sürücüsünün adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılması protesto edildi.

Üsküdar'da park ettiği motosikletine doğru yürüyen kuryeye çarparak hayatını kaybetmesine neden olan araç sürücüsünün adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılması protesto edildi.

Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan motosikletli kurye Serdar Bedir'in ailesi ile İstanbul Motosikletçi Kuryeler Derneği üyeleri, araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Burada konuşan İstanbul Motosikletçi Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, salgın döneminde 203 meslektaşlarını kaza nedeniyle kaybettiklerini belirterek, "Bu olayın peşini dernek olarak asla bırakmayacağız. Biz motosiklet kullanıcıları olarak, kuryeler olarak her gün bir ölüm haberi duymaktan psikolojimiz bozuldu. Bizim insanlardan her zaman istediğimiz tek bir şey var. Motosikletlileri fark edin. Bu kazalara artık bir dur deyin. Kardeşimizin 2 çocuğu yetim kaldı." dedi.

Hayatını kaybeden Serdar Bedir'in eşi Berrin Bedir, "Eşim ekmeğinin peşinde işine gidiyor. Bir yere paketi bırakıyor. Ardından pos makinesini motoruna bırakmak için yaklaştığında, içinde 5 kişinin olduğu araç sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde aşırı hızlı bir şekilde hakimiyetini kaybederek arka tarafından çarpıyor. Olay sonucunda vefat ediyor. Kaçıyorlar. İnsanlar hayvanlara çarptığı zaman bile bir sorumluluk alıp veterinere götürüyorlar. Yani vicdan azabı çekiyorlar. Adalet istiyoruz." diye konuştu.

Serdar Bedir'in ailesinin avukatı Iyaz Çimen, olayın faillerinin dışarıda olmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Kaza, sokağı çıkma kısıtlaması gününde yaşandı

Motosikletli kurye Serdar Bedir, 4 Nisan'da Üsküdar'da bir adrese siparişini teslim ettikten sonra cadde üzerinde park ettiği motosikletine doğru ilerlerken arkasından gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından içinde 4 kişinin daha bulunduğu aracın sürücüsü O.E., olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra kendi rızasıyla polise teslim olan O.E., Anadolu Adalet Sarayı'na götürülmüştü. Burada savcıya çıkarılan O.E., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheli O.E. hakkında "yurt dışına çıkmamak", "İstanbul il sınırlarını terk etmemek", "haftanın 3 günü polis merkezine giderek imza atmak", "her türlü taşıtları kullanamamak ve sürücü belgesini teslim etmek" ile "30 bin lira güvence bedeli yatırmak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Öte yandan hakimlik, araç içinde bulunan 5 kişinin maske takmadıkları, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri, araç içinde sigara içtikleri gerekçesiyle gerekli idari yaptırımın uygulanması için Üsküdar Kaymakamlığı'na bildirimde bulunulmasına hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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