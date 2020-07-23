Son dakika haberleri | Üsküdar'da komşusunu silahla yaralayan şüpheli polise teslim oldu Son dakika gelişmesine göre Üsküdar'da bir kişinin, evinden gürültü geldiği gerekçesiyle kendisini uyaran komşunun evine ateş açması sonucu, 1 kadın yaralandı.

Üsküdar'da bir kişinin, evinden gürültü geldiği gerekçesiyle kendisini uyaran komşunun evine ateş açması sonucu, 1 kadın yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi'nde yaşayan Senses D., evinden gürültü geldiği gerekçesiyle kendisini uyaran komşusu Engin K. ile tartıştı. Daha sonra silahını alan Senses D. bahçeye çıkarak, Engin K'nin evine ateş etti. Açılan ateşte Engin K'nin annesi Elmas A. yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli Senses D. (41) ise bir süre sonra silahıyla birlikte polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor. Kaynak: AA