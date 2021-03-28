ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da evden 4 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet mont ve 200 lira para para çalan şüphelilerden 2'si yakalandı.

ÜSKÜDAR'da evden 4 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet mont ve 200 lira para para çalan şüphelilerden 2'si yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüpheliler güvenlik kamasına da yansıdı. Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir ikametten önceki gün 4 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet mont ve 200 lira para çalındı. Harekete geçen ekipler, olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin inceledi ve şüphelilerin olaydan sonra ticari taksi ile kaçtıklarını tespit etti. Ticari taksi sürücüsünün beyanı ve yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerden A.A. (21) ve E.A. (22) Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Evden hırsızlık suçundan dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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